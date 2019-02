Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderbenen Sjinkie Knegt herstellen goed in Groningen (Foto: ANP/Koel van Weel)

Shorttracker Sjinkie Knegt is dinsdag in het Martiniziekenhuis in Groningen onder narcose gebracht, zodat de artsen konden beoordelen of de huidtransplantaties van vorige week goed aanslaan. Dat meldt Omrop Fryslan.

De doktoren geven aan dat Knegts beide onderbenen en een enkel aan de beterende hand zijn. Ze zijn positief over de huidtransplantaties op die plekken. De brandwonden op zijn bovenbenen zijn ernstiger. Daar kunnen de doktoren nog niets over zeggen. Sjinkie Knegt kwam op 10 januari in het ziekenhuis terecht met ernstige brandwonden. Die liep hij op toen hij thuis de kachel wilde aansteken. Hij ligt nu bijna vier weken in het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis in Groningen. Het is nog niet bekend hoe lang hij daar moet blijven. De brandwonden in het gezicht van Knegt herstellen goed.