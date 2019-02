Kabinet: 'Geen geld voor Formule 1 in Nederland'

Het kabinet stelt geen geld beschikbaar om de Formule 1 naar Nederland te halen. Minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een financiële bijdrage aan het sportevenement niet nodig en gerechtvaardigd vindt.

De circuits van Assen en Zandvoort hebben plannen om in 2020 de Formule 1 naar Nederland te halen. Zandvoort had om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins van Sport voelt daar dus niet voor. Assen is ook nog in de race en heeft het kabinet niet om financiële steun gevraagd.

Zandvoort komt volgend jaar op de racekalender van de Formule 1, mits het circuit zijn zaakjes op tijd op orde heeft. Het hoopt genoeg geld op te halen met kaartverkoop en vip-arrangementen. Een aantal grote Nederlandse bedrijven heeft verder belangstelling om de komst van Max Verstappen en zijn collega's naar Zandvoort te sponsoren, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer.

Commercieel evenement

Daar kan en zal het circuit het ook mee moeten doen, vindt de minister. Formule 1 is een commercieel evenement waar een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf zijn geld mee verdient, stelt hij. Het geld dat het kabinet voor sport heeft vrijgemaakt, besteedt Bruins liever aan bijvoorbeeld sporten en bewegen voor kinderen. Omdat Formule 1 elk jaar terugkeert, kan er ook geen geld uit het potje voor eenmalige sporttoernooien worden bijgelegd.

