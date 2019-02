Rechter: 'Steekpartij Floresplein was zelfverdediging'

Een 28-jarige man uit Groninge, die vorig jaar juli de nieuwe vriend van zijn ex neerstak op het Floresplein, deed dit uit zelfverdediging. De rechtbank in Groningen kwam dinsdag tot dat oordeel. Twee weken geleden werd er twintig maanden cel tegen de Stadjer geëist.

Hiervan zou een jaar voorwaardelijk moeten zijn. De 28-jarige man en zijn ex hebben samen kinderen. De Stadjer vond de nieuwe vriend geen geschikte stiefvader. Beiden hadden daar al langere tijd ruzie over. De Stadjer stuurde de nieuwe vriend weg. Die gaf hem op zijn beurt een slag in het gezicht.

De nieuwe vriend pakte het hoofd van de Stadjer en klemde dat vast. Om vrij te komen greep de Stadjer naar een mes en stak zijn belager in zijn onderrug. De verwondingen vielen mee, zo bleek later.