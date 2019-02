Delfzijl helpt Uitwierde en Biessum bij aankoop dorpshuis

De gemeente Delfzijl geeft een subsidie van 50.000 euro om het dorpshuis in Uitwierde te behouden. Het dorpshuis is nu nog in handen van de Nederlands Hervormde Kerk, maar die wil het verkopen.

De Stichting Dorpshuis Biessum-Uitwierde wil het gebouw kopen en renoveren, maar heeft daar nog niet het benodigde bedrag van 220.000 euro voor.

Nog niet genoeg

'We zijn heel blij met de bijdrage van de gemeente, want veel fondsen geven alleen een subsidie voor het verduurzamen van het gebouw', zegt Henk ten Brinke, lid van de stichting en tevens raadslid namens de PvdA.

De subsidie is een stap in de goede richting om het gebouw te komen, maar de stichting is er nog niet. Ondanks een andere bijdrage van 50.000 euro van de NAM is er nog een gat van ruim een ton.

Saamhorigheid

'Het zou zonde zijn als we het niet kunnen doen. Dan is het dorpshuis voorgoed weg, en daarmee ook de saamhorigheid', zegt Ten Brinke. De afgelopen jaren zijn namelijk alle voorzieningen uit de dorpen verdwenen.

Het dorpshuis aan het Bakkerspad in Uitwierde is de afgelopen jaren verloederd. De stichting wil het gebouw opknappen en toekomstbestendig maken. Zowel het eigendom als de exploitatie komt dan in handen van de stichting.

Crowdfunding

De komende maanden gaat de stichting op zoek naar andere geldschieters om de financiering rond te krijgen, desnoods middels crowdfunding.

De subsidie van de gemeente Delfzijl komt uit programma Alle Dorpen Een Dak, waarbij elk dorp geld krijgt voor het kopen of renoveren van een dorpshuis.