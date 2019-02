Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Delfzijl heeft 'unieke lichtmasten' (Foto: Gemeente Delfzijl)

Op de Damsterkade in Delfzijl staan sinds kort drie bijzondere lichtmasten. Ze krijgen hun stroom met zonnepanelen, die rondom de palen zijn bevestigd. Volgens de gemeente is Delfzijl de eerste plaats in Nederland waar deze nieuwe masten staan.

De lichtmasten hebben een accu met een hoog vermogen en lange levensduur. Daardoor kunnen de lampen ook na vijf dagen met minder zon met dezelfde felheid blijven branden, zo laat de gemeente weten. Aangepast aan het gebied Ook zijn de masten aangepast aan het gebied: ze staan buitendijks en werken ook bij extreem hoge waterstanden (4.90 meter boven NAP), aangezien de elektronica hoger zit dan bij reguliere straatverlichting. Extra parkeerplaatsen Damsterkade De masten kunnen worden verplaatst, aangezien ze geen elektriciteitskabels nodig hebben. De komende jaren blijven ze op de Damsterkade, zodat de parkeerplaats 's daar nachts verlicht is. De gemeente Delfzijl heeft er dertig parkeervakken aangelegd, omdat er meer auto's worden verwacht door de komst van het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein. Deze parkeerplaatsen moeten de parkeerdruk in het zuidelijk deel van het centrum ontlasten.