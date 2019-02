Versterking Fazanthof in Ten Boer loopt vertraging op

De versterking van dertig woningen aan de Fazanthof in Ten Boer loopt vertraging op.

Dinsdag werd tijdens een bewonersavond van het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen duidelijk dat één van de drie aannemers zich heeft teruggetrokken en dat een andere nog twijfelt.

Het nieuws is voor de bewoners van de Fazanthof een enorme domper, omdat ze dachten dat er eindelijk vaart in de versterking zou komen.

Prachtige start

Vol enthousiasme kondigden de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in oktober vorig jaar aan dat de versterking juist in de Fazanthof hervat zou worden. De toenmalige NCG noemde het 'een prachtige start' voor de versterking. De wethouder van de toenmalige gemeente Ten Boer was blij.

Maar amper vier maanden later is er alweer een tegenslag. De bewoners zouden begin dit jaar een keuze maken met welke aannemer ze in zee gaan. De bouwbedrijven waaruit ze konden kiezen zijn Plegt-Vos, Geveke en Van Wijnen.

Niet eens met de eisen

Op de bewonersavond is door het CVW verteld dat Plegt-Vos zich heeft teruggetrokken. Volgens enkele bewoners zou de aannemer het niet eens zijn met de eisen die CVW en NCG stellen aan de aanbesteding. Geveke zou daar sterke twijfels over hebben. Alleen Van Wijnen lijkt het project nog te zien zitten.

Vier opties, hoe dan ook vertraging

De bewoners zeggen dat ze nu vier opties hebben gekregen. Ze kunnen de aanbesteding doorzetten met het risico dat die mislukt, ze kunnen stoppen met de aanbesteding en opnieuw beginnen, ze kunnen de overgebleven aannemer kiezen of het CVW moet haar eisen bijstellen.

Welke optie ook wordt gekozen, het leidt hoe dan ook tot vertraging. In het gunstigste geval is dat een vertraging van enkele weken, in het slechtste geval duurt de vertraging een half jaar tot een jaar.

Frustrerend

De bewoners zijn boos dat de verantwoordelijkheid nu bij hen wordt neergelegd. 'Zij hebben een probleem en ze zeggen tegen ons: komen jullie maar met een oplossing', zegt een van de bewoners. 'Dat is zo frustrerend.'

Het Centrum Veilig Wonen kan dinsdagavond niet reageren en zegt woensdag met een reactie te komen.

