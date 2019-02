Lopend Vuur: We slaan door met alle klimaatmaatregelen

De Tweede Kamer ging gisteravond in debat over het Klimaatakkoord. Daarin waren de meningen flink verdeeld. Zo vindt de linkse oppositie dat het kabinet nu niets doet op het terrein van klimaat. Ook binnen het kabinet is onenigheid over de te volgen koers.

De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de verkiezingen voor provinciale staten schreven in een ingezonden stuk in De Telegraaf dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen.Dat is volgens hen slecht voor het draagvlak, de betaalbaarheid en de haalbaarheid,

D66 vindt juist dat Nederland voorop moet lopen in het aanpakken van de milieuvervuiling.

Premier Rutte liet in het debat weten dat er pas klimaatmaatregelen genomen worden als duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn. Rutte zei niemand te willen dwingen gelijk een warmtepomp of een elektrische auto te kopen.

Nederland heeft als doel om in 2050 95 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Een paar punten uit het concert-klimaatakkoord (bron: NOS):

- in 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk van het gas af gaat

- de belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting vier jaar verhoogd

- verhuurders worden verplicht om woningen te verduurzamen

- er komt vanaf 2021 een subsidie van 6000 euro voor elektrische auto's. Die wordt daarna afgebouwd

- de aanschaf- en motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto's gaat vanaf 2021 omhoog

- voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn

- er komen nog veel meer grote windmolenparken op zee, maar ook wind op land moet verder uitgebreid worden.

- de industrie moet meer energiebelasting gaan betalen en plannen maken om minder CO2 uit te stoten.

Het is een greep uit de voorlopige plannen. Het klimaatakkoord wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Ons Lopend Vuur:



