Ntab is klaar voor het WK: 'Wij trainen dit trucje heel vaak'

Schaatser Dai Dai Ntab uit Stad heeft dit seizoen eigenlijk maar één doel: goud op de 500 meter bij de WK afstanden. Vrijdag komt hij Inzell in actie op de kortste sprintafstand. Hij wil zich revancheren voor twee jaar geleden, toen hij ten val kwam.

En bovendien raakte hij twee weken geleden z'n nationale sprinttitel kwijt. Er rest daardoor nog maar één kans om dit seizoen een grote prijs te pakken.

Het geheim ontrafeld

Wat is het geheim van een goede 500 meter, volgens Ntab? 'Wij trainen dit trucje heel vaak. Dat herhalen we elke dag. En als het goed is, voelt het alsof je in de auto aan het rijden bent, of aan het lopen: heel natuurlijk. Ik ga proberen om zo foutloos mogelijk te schaatsen.'

'De mooiste afstand'

Eén foutje is dodelijk op de 500 meter. 'Ik vind het de mooiste afstand, als ik heel eerlijk ben. Je kan de snelheid alleen genereren als je geen fouten maakt. Fysiek ben ik in orde, het gaat allemaal goed. Dus we gaan het zien.'

