Assen houdt hoop op Formule 1-race: 'Wij kunnen het zo organiseren'

Assen is nog volop in de race voor een plek op de Formule 1-kalender in 2020, zegt voorzitter Jos Vaessen van de organiserende stichting. 'Wij hebben bevestiging dat wij aan de beurt zijn, als het Zandvoort niet lukt. Wij kunnen het zo organiseren.'

Dinsdagavond werd bekend dat het kabinet niet bereid is geld te steken in een terugkeer van de Formule 1 naar Nederland, op het circuit van Zandvoort. RTL meldde vervolgens dat Assen niet meer in de race zou zijn.

Onzin, bezweert Vaessen. 'Wij stappen over een week of drie in het vliegtuig naar Londen, om over contracten voor Assen te spreken. In het geval het Zandvoort niet lukt.'

Polepositie

Zandvoort ligt nog wel steeds op polepositie. 'Ze hebben tot 31 maart de ruimte om het voor elkaar te krijgen', stelt Vaessen.

'Maar ze hebben een tegenslag in het krijgen van de financiën, terwijl wij de financiële zaken voor elkaar hebben. Wij hebben investeerders.'

'Wij staan niet stil'

'Het management van de Formule 1 heeft een voorkeur voor Zandvoort uitgesproken. Vanwege de geschiedenis en omdat het dicht bij Amsterdam is. Dus het is logisch dat Zandvoort het probeert rond te krijgen. Maar wij staan niet stil, wij zijn ook doorgegaan.'

'Zandvoort heeft tot 31 maart om hun voorkeurspositie te verzilveren', geeft Vaessen toe. 'Het belangrijkste is dat het management van de Formule 1 heeft gezegd dat ze in 2020 naar Nederland komen. Waar, is nou de discussie.'

