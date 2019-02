'We zitten te wachten op mensen die naar de oostpunt van Ameland willen lopen'

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn al enkele weken bezig om in kaart te brengen waar het plasticafval dat afkomstig is van de containerramp met de MSC Zoe terecht is gekomen. Maar het beeld is nog niet compleet.

'We zitten echt te wachten op een aantal mensen die even helemaal naar de oostpunt van Ameland willen lopen', zegt Tjisse van der Heide, hoogleraar Kustecologie aan de RUG.

'Nog onvoldoende beeld'

'Het beeld dat we krijgen, met name over de kleine plastic korreltjes, is dat die in groten getale zijn aangespoeld op Schiermonnikoog en de Rottums. En waarschijnlijk ook op Ameland, maar daar hebben we eigenlijk nog onvoldoende beeld van. Naarmate je verder naar het westen gaat, ligt er minder van.'

Via een website kunnen mensen meehelpen om de vervuiling in beeld te brengen.

Dode vogels

De afgelopen weken spoelen duizenden dode vogels aan. Een verband met de containerramp is niet uitgesloten, maar Van der Heide waakt voor overhaaste conclusies.

'Ik deel de zorgen, maar we moeten wel eerst het onderzoek afwachten of er echt een verband is.'

Met de boot

Staatsbosbeheer is woensdagmorgen met het schip De Harder afgereisd naar de onbewoonde eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog, om te kijken hoe het daar momenteel is gesteld met de vervuiling.

'Alle grote zaken zijn langzamerhand wel naar de wal gespoeld', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. 'Maar er ligt nog heel veel kleiner spul in de zee. Vooral dingen die los verpakt waren, of waarvan de verpakking langzamerhand stukgescheurd is. Dat spoelt nu één voor één aan.'

Lees ook:

- Ruim twintigduizend zeekoeten bezweken: 'Kan zijn dat container lekt'

- RUG onderzoekt op Schier: 'Het plastic ligt al op veel plekken'

- Alle berichtgeving over de containerramp