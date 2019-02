Bewoners Fazanthof boos na versterkingsdomper: 'De kopjes vlogen door de lucht'

Woningen aan de Fazanthof in Ten Boer (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Teleurstelling en verdriet overheersen bij bewoners van de Fazanthof in Ten Boer. Tijdens een informatieavond dinsdag is duidelijk geworden dat de versterkingsoperatie in hun straat vertraging oploopt.

Medewerkers van het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen kwamen dinsdagavond bijeen om de buurtbewoners te informeren over de huidige stand van zaken.

Ik probeer me de hele tijd sterk te houden Anneke de Jong-Bewoner Fazanthof

Vuisten op tafel

Dat pakte anders uit dan verwacht. Toen bleek dat één van de aannemers, Plegt-Vos, zich had teruggetrokken, liepen de emoties hoog op bij de inwoners. 'Mensen sloegen met de vuist op tafel. De kopjes vlogen door de lucht, mensen hadden tranen en trillende lippen. Iedereen lijdt eronder. Ik maak me hier heel erg zorgen over', zegt buurtbewoner Anneke de Jong. 'Ik heb wel geslapen vannacht, maar werd niet blij wakker.'

Emotioneel

De Jong woont naar eigen zeggen aan de 'goede kant' van de streep. 'Ik mag ook helemaal niet klagen, want er zijn gevallen die er veel erger aan toe zijn. Maar ik heb het vooral te doen met iedereen. Ik ben er zelf erg emotioneel onder, maar probeer me de hele tijd sterk te houden.'

De teleurstelling is extra groot, omdat buurtbewoners tot op heden altijd hoop hebben gehad op een goede afloop. In oktober 2018 werd hen namelijk gezegd dat de versterking in de straat weer zou worden opgepakt.

Mail

'En nu kregen we ineens een ontzettend vage mail, waarin niets stond, behalve dat we bij elkaar moesten komen. Toen bleek gisteravond dat de versterking is geklapt, omdat de aannemer niet zit te wachten op de bureaucratie van het CVW', zegt De Jong.

Het is voor de buurtbewoners afwachten wat voor nieuws het CVW en de NCG verder naar buiten zullen brengen. Het CVW heeft toegezegd woensdag te reageren op de informatieavond.

Lees ook:

- Versterking Fazanthof in Ten Boer loopt vertraging op

- Nationaal Coördinator Groningen maakt in Ten Boer doorstart met versterkingsoperatie