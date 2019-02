Weduwe voormalig commissaris Henk Vonhoff overleden

Loes Vonhoff (derde van links) in 1980 tijdens een forum over wonen en werken in Amsterdam (Foto: Rob Taconis/ANP)

Loes Vonhoff, de weduwe van voormalig commissaris van de Koningin Henk Vonhoff, is afgelopen zaterdag overleden. Dat maakte huidig commissaris René Paas woensdagochtend bekend.

Loes Vonhoff-Luijendijk was dertien jaar namens de VVD lid van de Eerste Kamer en was tussen 1966 en 1971 lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

Haar man Henk Vonhoff (VVD) was ruim zestien jaar commissaris van de Koningin in onze provincie. Hij overleed in 2010.

Biografie

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in 2018 werd nog uitgebreid stilgestaan bij het leven en werk van haar man Henk Vonhoff. De biografie over Vonhoff van auteur Diederick Slijkerman werd die dag aan de leden van het provinciale parlement overhandigd.

Loes Vonhoff was voornemens daar bij te zijn, maar haar gezondheid verhinderde dat, zo liet Paas toen weten.

92 jaar

'Tijdens die vergadering hebben we ook een beetje Loes Vonhoff herdacht', zegt Paas nu. 'Ik ben blij dat we dat nog hebben gedaan en dat ze heeft geweten dat we dat nog hebben gedaan.'

Loes Vonhoff is 92 jaar geworden.

