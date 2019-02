Rondje Groningen: Candyland for bikes krijgt geen metro-achtige lijn

Grote witte vlekken, hopeloos ouderwetse flitsaanhangers en nachtelijke snackdieven. Het vliegt allemaal voorbij in dit Rondje Groningen.

1) Grote witte vlek

In 2040 rijden elke tien minuten metro-achtige lijnen tussen grote steden in ons land. Mooi plan! Oh nee, wacht.

2) Candyland for bikes

Hoe kunnen ze ons nou vergeten? We zijn zo leuk!

3) In twee minuten helemaal bij

Vandaag de presentatie van het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur van Groningen gemist? Over twee minuten ben je helemaal op de hoogte.

4) Conducteur Bram is even terug

Geen conducteur meer, maar wel even terug in Groningen. Maar eh, moest je niet even #eenBrammetjedoen vanaf je nieuwe flexplek?

5) Flitsaanhanger is eigenlijk superouderwets

Misschien dan toch maar een cameraatje in een container?

6) Naar China? Nee joh, naar 't Swieneparredies

Voor een Chinees varken naar China? Niet nodig!

7) Sterkte, Nicklas!

Pech voor de Deense oud-aanvaller van FC Groningen.

8) Broezn in Gambia

Nog even oefenen, jongens.

9)Vergeet zondag je zuidwester niet

Oei, dat wordt vastketenen aan de tribune van de Euroborg.

10) Snackdief

Als je nog een 'midnightsnack' gaat halen straks: je bent gewaarschuwd.

