Restaurant Veldzicht verhuist: 'Nu is er vaak eentje de Bob'

Oosterwijtwerd moet het voortaan doen met één restaurant minder. Daarentegen komt er in Molenrij juist eentje bij. Ondernemer Stefan Kollumer verhuist zijn restaurant Veldzicht naar de voormalige mosterdfabriek in het dorp.

'Een nieuwe uitdaging, waar we een restaurant met logies willen neerzetten. Wanneer mensen nu naar Veldzicht komen, is er vaak ééntje de Bob. Nu kunnen mensen ook blijven slapen en kunnen ze nog een borreltje drinken.'

Kollumer heeft door de jaren heen vaker gemerkt dat bezoekers behoefte hebben om te overnachten. 'Ze vragen dan bijvoorbeeld of er een hotelletje is in de buurt.'

Ander menu

Qua uiterlijk krijgt het nieuwe restaurant in Molenrij dezelfde uitstraling als in het oude pand. Inhoudelijk wordt er wel het een en ander aangepast. 'We werken nu met een à la carte menu, daar gaan we met verschillende menu's werken', zegt de restauranteigenaar.

Sluitingsdatum

Restaurant Veldzicht in Oosterwijtwerd sluit op 25 maart definitief de deuren. 4 april wordt de inboedel verhuisd naar de nieuwe bestemming.