Adviseur EU-hof: Duitse tolheffing toegestaan (update)

De tolheffing voor personenauto's die Duitsland wil invoeren is niet discriminerend voor buitenlandse automobilisten. Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Nils Wahl, heeft dat geconcludeerd in een zaak die Oostenrijk met steun van Nederland had aangespannen.

Volgens hem is de zogenoemde Maut niet in strijd met het Europees recht. Het hof volgt dergelijke adviezen vaak.

'Ik denk dat het mag, maar niet lukt'

De Duitse tolplannen zorgen voor onvrede bij Karel Groen, de directeur van de Eems Dollard Regio (EDR). 'De verwachting is dat nu tegen Duitsland wordt gezegd: 'Ga het maar doen'. Maar hoe realiseer je dat in het heel grote Duitsland? Daar zijn ze nog niet uit. En hoe zit het juridisch?'

'Probeer als landen met elkaar af te stemmen hoe je het gaat doen. We rijden allemaal met elkaar door die verschillende landen heen. Dan wil je graag dat er eerlijke tolsystemen zijn, die goed op elkaar aansluiten.'

Groen rekent er niet op dat het rekeningrijden nu ook echt snel wordt gerealiseerd. 'Ik denk niet dat het al in 2020 wordt ingevoerd. Ik denk dat men het wel mag, maar dat het niet lukt.'

Per volgend jaar

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou volgend jaar herfst in moeten gaan. De hoogte is afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Een vignet voor tien dagen gaat tussen de 2,50 en 20 euro kosten. Wie dan bij Bad Nieuweschans de grens over rijdt, moet dus de portemonnee trekken.

Duitsers gecompenseerd

Duitse automobilisten worden via een belastingvrijstelling gecompenseerd voor de extra kosten, maar buitenlandse autorijders niet. De Europese Commissie stelde eerder dat de zogenoemde Maut in strijd is met het Europees recht, maar trok een strafprocedure ruim twee jaar gelederen in omdat Berlijn maatregelen had genomen om discriminatie uit te sluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het EU-hof.

