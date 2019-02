Glenda Magloire lijsttrekker voor DENK in Groningen

Glenda Magloire is lijsttrekker voor DENK bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen, op 20 maart. Dat maakt de partij op haar eigen website bekend.

Magloire komt uit Veendam en is oprichter van de stichting Community Building International Network Netherlands. Ze organiseerde enkele jaren geleden de Vrouwen Verwendag in Veendam.

Andere kandidaten

Nu is ze dus lijsttrekker voor de politieke beweging. Op nummer twee van de lijst staat Esat Yaylali. Hij is fractiemedewerker van de Tweede Kamerfractie van DENK. De nummer drie op de lijst is Melvin de la Sille.

De partij zegt nog met een verkiezingsprogramma te komen voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen.

'Gaswinning verhogen'

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 nam de partij het standpunt in om de gaswinning in onze provincie met 12 miljard kuub te verhogen. Het is nog niet bekend of Magloire dit landelijke standpunt zal overnemen.

