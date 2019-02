Vragen over sluiting Moluks-Indische dagopvang Stad

Senang Bersama zit in de Veldspaatflat in Stad (Foto: Google Street View)

De PVV springt in de bres voor Senang Bersama, een dagopvang voor Molukse en Indische ouderen in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

Deze opvang is officieel per 1 februari gesloten. Alleen cliënten, voor wie nog geen alternatief is gevonden, kunnen er nog terecht. Volgens de PVV is over de sluiting vooraf niet overlegd met de OR, de gemeente en de vrijwilligers.

De partij vindt dat de opvang weer open moet, zodat Molukse en Indische ouderen weer een eigen ontmoetingsplek in Stad krijgen.

Gerund door vrijwilligers

De dagopvang was bedoeld voor ouderen met beginnende dementie en werd gerund door vrijwilligers plus één betaalde medewerker. Ouderenzorgorganisatie Dignis besloot de stekker eruit te trekken, omdat er nog nauwelijks belangstelling voor de opvang was.

'Sluiting terugdraaien'

Maar volgens de PVV is een tijdelijke daling van het aantal cliënten niet ongewoon en namen de aanmeldingen de laatste tijd weer toe. De fractie wil dat het college van B&W van Groningen ervoor zorgt dat de sluiting van de dagopvang wordt teruggedraaid.