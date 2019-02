Deel dit artikel:













Duizend euro boete als Spar Aduard weer open gaat op zondag De supermarkt in Aduard (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Als de Spar in Aduard komende zondag opnieuw open gaat, riskeert de supermarkt een boete van duizend euro. Dat heeft de gemeente Westerkwartier winkeleigenaar Patrick de Groot per brief laten weten.