Niet 291, maar zeker 345 containers overboord geslagen bij MSC Zoe

Bij de containerramp met de MSC Zoe zijn niet 291 containers overboord geslagen, maar minimaal 345 stuks. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Rederij MSC heeft Rijkswaterstaat hierover geïnformeerd. De definitieve loslijst van het containerschip wordt volgende week verwacht.

'Onaangename verrassing'

'Dat is een onaangename verrassing, hoewel we er wel rekening mee hadden gehouden dat het aantal nog zou kunnen oplopen', zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

'Ze liggen voornamelijk in het Nederlandse deel van de zee. Het goede nieuws is dat er geen containers met gevaarlijke stoffen zijn bijgekomen. Dat zijn er nog steeds maar twee. Die zijn overigens nog niet gevonden.'

Schip kon lang niet lossen

De rederij komt nu pas met deze informatie, omdat het schip lange tijd niet kon lossen in de haven van Gdansk in Polen. Pas daar is gebleken dat het om tientallen containers méér gaat dan aanvankelijk werd gedacht.

Volgens De Feijter is het niet zeker dat het nu ook blijft bij minimaal 345 overboord geslagen containers. 'De reder heeft nog niet precies in beeld hoe het ermee staat. Er is continu overleg, ze zijn uiterst behulpzaam.'

Tweede helft

Na het incident op 1 januari is de MSC Zoe eerst naar Bremerhaven in Duitsland gevaren om het eerste deel van de lading te lossen, inclusief de containers met schade.

Afgelopen weekend kon pas de tweede helft, en daarmee alle containers die bij vertrek in Portugal aan boord stonden, worden gelost in Gdansk.

De containers stonden na het incident schots en scheef aan boord. Dat maakte het tellen van het aantal overboord geslagen containers lastig. Na het lossen van de lading in Gdansk heeft de rederij een beter beeld van het aantal verloren containers gekregen.

