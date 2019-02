Turbulente Tijden #1: 'Eerst durfde ik niet eens te zeggen dat ik tegen windmolens ben'

Hoe kan het nou dat mensen zó ver kunnen gaan in het uiten van hun woede? Deze vraag triggerde Egbert Minnema. Voor RTV Noord maakte hij daarom de vijfdelige podcastserie Turbulente Tijden. In deze serie word je daarom meegenomen in de wereld van de windmolens.

Abonneer je op Turbulente Tijden via Spotify (binnenkort ook op iTunes). Tekst gaat verder onder player.



Je hoort in aflevering één onder meer Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en verantwoordelijk voor het energiebeleid. Ze legt uit hoe het windpark bij Meeden tot stand kwam.

Ook hoor je Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, en Lies Zondag, bestuurslid bij Tegenwind N33 en raadslid in Veendam. Tot een paar jaar terug durfde Zondag niet naar eigen zeggen niet eens hardop te zeggen dat ze tegen windmolens was. 'Want ik dacht als gemiddelde Nederlander dat windmolens goed zijn voor het milieu.'

Maar haar houding veranderde. Hoe dat ging kun je horen in deze eerste aflevering van Turbulente Tijden.

Podcasts bij RTV Noord

Turbulente Tijden is een podcast van RTV Noord, waarin Egbert Minnema de wereld van de windmolens in duikt. Hoe kan de woede bij tegenstanders nou zó groot zijn geworden? Wat was hier nou voor nodig? En aan de andere kant: Waarom is windenergie voor voorstanders nou zo belangrijk? Wat is de reden dat er grote windmolenparken kunnen verrijzen bij Meeden, en ook in de Drentse Veenkoloniën?

