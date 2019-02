Verpleegkundigen ambulance oefenen moeilijke situaties in virtuele wereld

Verschillende ambulancediensten in het Noord-Nederland willen hun verpleegkundigen met Virtual Reality trainingen geven.

Samen met onder meer Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen ze virtuele noodgevallen, zodat verpleegkundigen daarmee kunnen oefenen. Volgens Bram Oosting van Ambulancezorg Groningen is dit enorme winst. Echte oefeningen zijn duur en moeilijk op te tuigen; in een digitale wereld kan vrijwel alles.

Opdringerige omstanders

Het gaat bijvoorbeeld om het omgaan met opdringerige omstanders of met vuurwerk op oudejaarsavond. Dat zijn situaties waarin veel op verpleegkundigen afkomt en die onvoorspelbaar zijn. Het oefenen van dat soort heftige situaties zou kunnen helpen.

Foto: VRAMBO

Een ander voorbeeld is de hulp aan een kind met ernstige brandwonden. Dat komt weinig voor, waardoor verpleegkundigen er nauwelijks ervaring mee hebben. Tegelijkertijd heeft het wel veel impact, alleen al door de paniek bij ouders.

Kind in nood

'Een zorgsituatie met een kind is sowieso al stressvol en brengt veel emotie met zich mee.' Onervarenheid en onbekendheid van de ambulancehulpverleners met dit soort stressvolle situaties kan negatief werken; virtueel oefenen zou daarom kunnen helpen.

Toch is het ook niet makkelijk om de benodigde software te ontwikkelen; daarvoor is onder meer de Hanzehogeschool bij het project betrokken. Volgens lector User-Centered Design Nick Degens is er nog maar weinig kennis over het bouwen van virtuele omgevingen.

Foto: VRAMBO

'We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken hoe realistisch de omgeving moet zijn. Want het is heel moelijk te maken.' Studenten hebben al een prototype ontwikkeld waarmee verpleegkundigen kunnen experimenteren.

Onervaren mensen op ambulance

Volgens Degens is meer training nodig, ook omdat ambulancediensten moeite hebben personeel te vinden. 'Daardoor zitten meer onervaren mensen op de ambulances.' Oosting ziet de virtuele trainingen ook als voorbereiding op een veeleisende toekomst, waarbij de ziekenhuiszorg onder druk staat en mensen steeds ouder worden.

Het project VRAMBO (Virtual Reality voor Ambulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties) duurt twee jaar en heeft rijkssubsidie gekregen. Het totale beschikbare bedrag is zes ton.

Doel is conreet oefenmateriaal te ontwikkelen dat ambulancediensten kunnen inzetten. Naast de Hanzehogeschool en Ambulancezorg Groningen zijn Kijlstra Ambulancezorg, Ambulance IJsselland, Hogeschool Windesheim en het bedrijf Wild sea betrokken.