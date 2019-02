Trampolinehal in Stad moet met bewijzen komen om weer open te mogen

Trampolinehal FreeStyle Motion aan de Bornholmstraat in de stad Groningen moet de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) aan kunnen tonen dat ze een sportvereniging is in plaats van een recreatieve trampolinehal.

Pas dan mogen de deuren weer open, stelt de NVWA.

Dat blijkt uit het gesprek dat woensdag door de mede-eigenaar, zijn advocaat en de NVWA is gevoerd. Ze krijgen meerdere dagen de tijd om met de juiste stukken te komen.

Hal op slot

De trampolinehal werd door de keuringsdienst verzegeld omdat de speeltoestellen niet volgens de juiste richtlijnen zijn gekeurd.

Het is allemaal zeer pijnlijk Edgar Lindeman - mede-eigenaar FreeStyle Motion Groningen

'Ze waren erg meelevend en begrepen dat ik erg boos was', zegt directeur Edgar Lindeman. 'We moeten nu bewijzen dat er sprake is van een misverstand.'

Geen grens

Volgens de NVWA heeft de trampolinehal van FreeStyle Motion op dit moment niet de juiste papieren, omdat er in de hal ook kinderfeestjes worden georganiseerd. Hierdoor is er geen duidelijke grens tussen wat sport en wat enkel vermaak is.

'Het nare beeld wat nu is ontstaan, is dat alles afgekeurd lijkt. Alleen, het is een ander verhaal of je een trampolinehal gebruikt voor sport of voor recreatieve doeleinden', zegt advocaat Jasper de Boer.

Schade

De stukken worden naar eigen zeggen op korte termijn beoordeeld door de keuringsinstantie. Lindeman hoopt in ieder geval aankomende zaterdag weer open te kunnen zijn. Of dat ook gaat lukken, is niet duidelijk.

De geleden schade wil Lindeman nog steeds verhalen, als de uitkomsten niet positief zullen zijn. 'We hebben veel inkomensderving gehad, het is allemaal zeer pijnlijk.'

De NVWA wil niet inhoudelijk reageren op de uitkomsten van het gesprek.

