Voorwaardelijke straf voor mishandelen zusje: 'Dit was lang opgekropte woede'

Een 43-jarige Groninger heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden gekregen voor het mishandelen van zijn zusje. De mishandeling gebeurde in Emmen.

In mei vorig jaar kregen de twee het aan de stok met elkaar. Daarbij sloeg de Stadjer zijn zusje en gooide hij een geurkaarshouder naar haar toe, die op haar knie belandde. 'Hier zit een verhaal achter. Dit was lang opgekropte woede. Zij schopte mij ook. Het was een gevecht', vertelde hij in de rechtbank.

Ervaringsdeskundige

De man woont begeleid op een locatie voor ex-verslaafden van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN).

Omdat het traject daar goed verloopt en alle betrokkenen tevreden zijn, besloot de rechter een voorwaardelijke straf op te leggen. De man wil onder meer een opleiding volgen waarmee hij als ervaringsdeskundige aan de slag kan.

Vijf voor twaalf

De Groninger heeft een strafblad van 24 bladzijdes. 'Het is vijf voor twaalf. Het wordt tijd om het nu goed te doen', gaf de officier van justitie de man mee. 'Het gaat nu goed, maar dat moet de rest van uw leven zo blijven.'

Zij eiste een voorwaardelijke straf, omdat ze de behandeling niet wilde doorkruisen. De rechter ging daar in mee. Gekoppeld aan de straf zitten onder meer een meldplicht, ambulante behandeling en een middelenverbod.