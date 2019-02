Termunten is nog niet verlost van zwaar vrachtverkeer (update)

De vrachtwagens met grond uit de Breebaartpolder blijven door Termunten en Termunterzijl rijden. Het is voor de aannemer te duur en te tijdrovend om de wagens via een andere, langere route te laten gaan.

Dat laat Het Groninger Landschap weten na klachten van omwonenden. De vrachtwagens gaan wel langzamer rijden, namelijk stapvoets.

Veertig keer per dag

Omwonenden trokken vorige week aan de bel bij de gemeente Delfzijl en Het Groninger landschap, opdrachtgever van de grote opknapbeurt voor de polder. Ze hebben last van de vijftig ton zware vrachtwagens, die veertig keer per dag door hun dorp rijden. Ook raakt de weg beschadigd.

'De gemeente heeft verzuimd om in de vergunning te zetten dat ze om moeten rijden', zegt inwoner Dick Oosterveld. 'Geen wonder dat de vrachtwagens de kortste weg kiezen.'

'Omrijden kost geld zegt Het Groninger Landschap, maar wat kost het wel niet als ze de boel hier weer moeten repareren?', vraagt Oosterveld zich af. 'Volgens mij kost dat veel meer.'

De straat wordt in een paar weken tijd twintig jaar ouder Dick Oosterveld - omwonende

'Ze rijden nu niet heel hard meer, waar vijftig ton blijft vijftig ton', stelt Oosterveld. 'Als twee vrachtwagens elkaar passeren, staat hier honderd ton op straat. Dat staat bovenop de riolering. Moet je zien hoe de weg er nu uitziet. De straat wordt in een paar weken tijd twintig jaar ouder.'

'Flauw van'

'Elke ochtend tegen kwart over zeven word ik wakker getrild door die vrachtauto's', zegt Klaas de Vries uit Termunten. 'Ik word gewoon schuddend wakker. Er zit pleisterwerk los; ik ben er al wel flauw van.'

Verkeken

Het Groninger Landschap had niet voorzien dat de wagens zo vaak door het dorp zouden rijden. 'We hadden van tevoren inzicht moeten hebben in de route en ons beter moeten realiseren wat voor overlast dat met zich mee zou brengen', zegt hoofd communicatie Petra van der Meer. 'We hebben ons erop verkeken.'

De aannemer heeft van de gemeente Delfzijl toestemming om met zware vrachtwagens door de dorpen te rijden. Daarom houdt ze vast aan die route. Het Groninger Landschap en de gemeente konden er alleen nog op aandringen om stapvoets door de dorpen te rijden.

Schade repareren

Door al het vrachtverkeer gaan verschillende delen van de klinkerweggetjes kapot, vooral in de bochten. Het Groninger Landschap laat weten dat de aannemer dat gaat repareren.

Tot eind deze week blijven de vrachtwagens zo'n veertig keer per dag door de dorpen rijden. Vanaf volgende week komt er nog één keer per uur een vrachtwagen langs.

De werkzaamheden duren tot eind maart. Dan begint het broedseizoen en moet het project klaar zijn. In de polder komen twee broedeilanden voor vogels. Het slib wordt weggepompt naar een zogenoemde kleirijperij acht kilometer verderop, om het te gebruiken voor dijkverbetering.

Dit bericht is aangevuld met reacties van omwonenden

Lees ook:

- Grote opknapbeurt voor Polder Breebaart van start