Stynke Castelein wint Vrouw in de Media Award

Stynke Castelein uit de stad Groningen is verkozen tot winnares van de Vrouw in de Media Award Groningen.

Castelein is hoofd onderzoek bij Lentis en hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 27 procent van de stemmers vond dat zij zich vorig jaar het beste profileerde in de media.

Uitreiking op Radio Noord

Ze kreeg de prijs - een beeld van Ellen Buchwaldt en een oorkonde - donderdagmorgen uitgereikt in Babette op Noord, op Radio Noord. 'Dit is een heel mooi moment', zegt Castelein. 'Het onderzoek dat wij doen is belangrijk. Een op de vier mensen in Nederland heeft psychische klachten. Wij kijken ernaar wat we kunnen doen om hun herstel te bevorderen.'

Klein verschil

Castelein won met klein verschil van beeldhouwer Natasja Bennink uit Ezinge, die 26 procent van de stemmen kreeg. Softbalster Dinet Oosting uit Veendam haalde tien procent van de stemmen binnen.

Waar staat de prijs voor?

De prijs is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De gedachte achter de prijs is dat vrouwelijke experts en rolmodellen aangemoedigd worden om zichtbaar te zijn in de media.

Een jaar geleden ging de prijs ook naar een onderzoeker van Lentis: Jojanneke Bruins. In 2017 won aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite de prijs. Ze won dat jaar niet alleen op provinciaal niveau, maar won ook de landelijke award.

