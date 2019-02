Hoe vaak komen bepaalde onderwerpen aan bod in het coalitieakkoord?

'Gezond, groen en gelukkig', luidt het motto van de nieuwe Groninger coalitie. Tijd om eens te kijken hoe vaak welke thema's benoemd worden in het coalitieakkoord.

Te beginnen met de naam van het akkoord. 'Gezond' wordt 54 keer genoemd in het 48 pagina's tellende document. 'Groen', waarbij we GroenLinks eruit hebben gefilterd, valt 69 keer te lezen.

'Gelukkig' komt er minder rooskleurig vanaf: drie keer. In de passage over Healthy Ageing staat '....we willen zorgen dat mensen gelukkiger en gezonder worden.' En de titel van het akkoord wordt twee keer genoemd.

'Fiets' wint het van 'auto'

Hoe zit het met andere onderwerpen, zoals vervoer? De fiets wordt het vaakst genoemd, namelijk 33 keer. 'Auto' volgt met 21 benoemingen. 'Openbaar vervoer' komt 13 keer voorbij, de bus en tram beiden één keer.

De wijken spelen een grote rol in het akkoord. Hier wordt 113 keer over gesproken tegen 62 keer 'dorpen'. Ten Boer wordt 17 keer genoemd, Haren 13 keer. 'Stad' komt 90 keer voorbij.

Het woord 'investering' is 49 keer terug te zien. Aan de andere kant zien we slechts 2 keer 'bezuiniging' of 'besparing' in de tekst.

Andere noemenswaardige onderwerpen:

- Energie (55x)

- Wonen (50x)

- Sport (47x)-

- Cultuur (36x)

- Duurzaamheid (32x)

- Armoede (20x)

- Natuur (11x)

- Gas (7x)

