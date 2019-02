Zorgen over versterking: 'Op deze manier rijden er geen busjes de wijken in' (update)

Het nieuws dat de versterking aan de Fazanthof in Ten Boer opnieuw vertraging oploopt, baart niet alleen de bewoners zorgen, maar ook de wethouder van de gemeente Groningen en een aantal bouwbedrijven.

'Als we zo blijven doorgaan, gaan de busjes niet rijden', zegt directeur Fokke Ophuis van bouwbedrijf Plegt-Vos Noord. Hij doelt op de uitspraken van minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat dat dit 'het jaar van de uitvoering' moet worden en dat de busjes de wijken in moeten.

Ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) houdt zijn hart vast. 'Ik vind dit echt heel erg treurig. De mensen wachten al heel lang', zegt hij. 'Als dit gekissebis zo doorgaat, zorgt dat alleen maar voor vertraging voor de hele versterking en dat is onacceptabel.'

Plan mogelijk van de ban

Aan de Fazanthof worden dertig huizen gesloopt en opnieuw gebouwd omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. De bewoners zijn hier al lang mee bezig en staan nu op het punt dat ze een keuze moeten maken uit drie aannemers die zijn geselecteerd door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Maar dat lijkt voorlopig niet door te gaan.

Dinsdagavond is door CVW op een bewonersavond gezegd dat bouwbedrijf Plegt-Vos zich terugtrekt, dat Geveke sterke twijfels heeft en dat alleen Van Wijnen nog brood ziet in het project. De mededeling kwam aan als een mokerslag bij de bewoners.

Opties

De huiseigenaren is een aantal opties voorgelegd om verder te gaan. Waarschijnlijk levert dit in het gunstigste geval een vertraging op van enkele weken en in het slechtste scenario loopt dat op van enkele maanden tot een half jaar.

Volgens Plegt-Vos is het belangrijkste knelpunt dat de aannemers te laat worden betrokken bij de gesprekken met de bewoners. Daardoor is het lastig om een passend aanbod te kunnen doen voor de aanbesteding.

Er is niks met die evaluatie gedaan Fokke Ophuis - directeur Plegt-Vos Noord

Wensenlijst

De huidige werkwijze is dat de bouwbedrijven hun prijs en hun plannen indienen waarop zij worden geselecteerd voor de aanbesteding. Ondertussen is CVW al langere tijd in gesprek met bewoners om hun verlangens te bespreken. Als de aannemers vervolgens de wensenlijstjes voor hun neus krijgen, past dit niet binnen de prijs en de plannen die ze al hebben ingediend.

Je kan het vergelijken met een chef-kok die voor dertig personen een avondmaal moet bereiden. Voorwaarden: het moet binnen een half uur klaar en het mag niet duurder zijn dan tien euro per persoon. De eters mogen nog wel hun wensen doorgeven. Als dan blijkt dat de één biefstuk wil en de ander gerookte zalm, zit de chef-kok met zijn handen in het haar, want dat past niet binnen het budget en de tijd.

'Dit kunnen we oplossen door ons eerder in het proces te betrekken bij de gesprekken met de bewoners. Op die manier kunnen we de bewoners beter uitleggen welke wensen mogelijk zijn en voorkomen we dat mensen op het verkeerde been worden gezet', zegt Ophuis.

Volgens de directeur van Plegt-Vos is dit al eerder aangekaart bij een project in Loppersum. 'Maar er is niks met die evaluatie gedaan', zegt hij.

Niet uniek

Ondanks de werkwijze van CVW ziet Van Wijnen minder beren op de weg. 'Het is niet uniek dat bedrijven uit een aanbesteding stappen. Zeker niet in deze tijd waarin het heel druk is op de markt', zegt directeur Joost Coolegem. 'En als je dit soort zaken tegenkomt, hangt het er ook van af hoe je daar als ondernemer mee omgaat.'

Coolegem zegt dat zijn bedrijf, maar ook andere aannemers in de startblokken staan om te beginnen en de busjes de wijken in te sturen. 'Wij hebben de capaciteit beschikbaar. We hebben geïnvesteerd in een woning die aardbevingsbestendig is en helemaal geschikt is voor dit gebied. Dus laten we aan de slag gaan.'

Oplossingen

Ook wethouder Van der Schaaf wil dat de boel snel weer wordt rechtgetrokken. 'We gaan daarom binnenkort een pittig gesprek voeren met CVW en NCG. Dit soort gedoe mag niet op het bordje komen van de bewoners. We moeten kijken wat voor oplossingen we daarvoor kunnen bedenken.'

Geveke laat weten alsnog samen met de bewoners de schouders eronder te willen zetten. En Plegt-Vos wil weer meedoen als CVW toezegt de spelregels aan te passen. Centrum Veilig Wonen wil nog niet reageren.

Reactie CVW

Het CVW zegt samen met de NCG in gesprek te zijn met de aannemers om tot een oplossing te komen. Het is de bedoeling dat de bewoners later dit voorjaar een keuze kunnen maken uit verschillende aannemers.

De reactie van het Centrum Veilig Wonen is later toegevoegd.

