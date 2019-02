Hanze start 'spannend ontwikkelingssamenwerkingsproject' in Liberia

De Hanzehogeschool in Groningen gaat met 1,2 miljoen euro aan overheidsgeld twee nieuwe projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uitvoeren.

Het eerste project is in Oeganda. Daar gaat het geld naar het National Instructors' College Abilonino (NICA). Deze school leidt docenten op voor alle technische scholen in het land.

Schoolboerderij

Het college ligt in het voormalig conflictgebied in Noord-Oeganda, waar jongeren massaal opgroeiden in vluchtelingenkampen zonder een vak te leren. De komende drie jaar gaat er een miljoen in totaal naar nieuwe leermethodes en het stimuleren van ondernemerschap. Ook komt er een schoolboerderij waar studenten en medewerkers die op de campus wonen zelf voedsel kunnen verbouwen.

'Totaal ontwrichte samenleving'

De overige 200.000 euro zijn bestemd voor een project in Liberia. Dat land heeft een burgeroorlog achter de rug en een uitbraak van het dodelijke ebola-virus. Met het geld moet er een studieprogramma komen op mbo-niveau, gericht op preventie in de gezondheidszorg. Dit project duurt twee jaar. Bestuursvoorzitter Henk Pijlman: 'Dit is wel een spannend project, want Liberia heeft een totaal ontwrichte samenleving.'

Geld doneren

De Hanzehogeschool heeft een speciale stichting voor ontwikkelingssamenwerking; de Hanze University Foundation. Via allerlei acties wordt gedurende het schooljaar geld ingezameld. Medewerkers van de hogeschool kunnen er daarnaast voor kiezen af te zien van een kerstpakket en het geld aan de stichting te doneren.