Verdachte moord Derk Kiers is weer op vrije voeten

De vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Derk Kiers uit Wildervank, is weer op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank besloten. Ze blijft wel verdachte in de zaak.

Kiers werd in 2011 om het leven gebracht in zijn huis. Jarenlang lag het onderzoek naar zijn dood stil. Onlangs kreeg de politie nieuwe tips, die leidden tot de aanhouding van de 28-jarige vrouw uit Stadskanaal. Waarom zij wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

In 2017 stond de moord op Derk Kiers op de eerste Nederlandse coldcasekalender. Dit leidde toen niet tot nieuwe aanknopingspunten.

