Mbo en hbo in Groningen steunen onderwijsstaking niet Een eerdere stakingsactie, in het Stadspark (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De Hanzehogeschool in Groningen steunt de landelijke onderwijsstaking op 15 maart niet. Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman is er geen conflict en is een staking dus niet nodig.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Pijlman wijst op de loonsverhoging van vijf procent die bij de laatste cao-onderhandelingen is doorgevoerd. Verder zijn er miljoenen rijksgeld beschikbaar en mogen medewerkers en studenten meedenken over de besteding daarvan. Derde reden om niet mee te doen is dat op de Hanzehogeschool docenten volgens Pijlman al goed worden betaald. 'De vakbonden willen niet dat docenten in schaal tien komen; het moet elf of twaalf zijn. Wij hebben schaal tien niet, dus we hebben geen conflict.' Geen salaris voor wie staakt Medewerkers die willen staken moeten dat bij hun leidinggevende aangeven; ze krijgen die dag geen salaris. Ook de meeste Groningse mbo-scholen zijn niet positief over de staking. ROC Menso Alting Groningen steunt de actie niet, net als Alfa-college en Noorderpoort. Noorderpoort-woordvoerder Harry Bouma noemt de staking 'onrechtmatig'. Hij doelt op de net afgesloten cao waar de vakbonden mee hebben ingestemd. 'Dan moet je niet vier maanden later gaan staken.' Het loon van stakende Noorderpoort-medewerkers over die dag gaat naar een goed doel. Mbo-instelling Terra heeft nog geen standunt ingenomen. RUG betaalt wel door De Rijksuniversiteit Groningen laat een positief geluid horen. Het universiteitsbestuur vindt net als de stakers dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Wie op 15 maart onderwijs moet geven, kan hulp krijgen bj het overdragen van deze taken. Stakers krijgen hun salaris die dag doorbetaald. Lees ook: - Van basisschool tot aan universiteit: hele onderwijs plat op 15 maart