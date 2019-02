Aantal youngtimers in de provincie neemt toe

Het aantal personenauto's van vijftien jaar of ouder in de provincie is sinds 2008 meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Groningen telde op 1 januari 2018 ruim 71.000 young- en oldtimers. Tien jaar eerder waren dat er nog ruim 34.000. De groei komt voornamelijk door het aantal zogenaamde youngtimers (15 tot 25 jaar). Zij vormen het grootste aandeel onder de oude auto's. Dit aandeel is gegroeid van driekwart in 2008 tot bijna 82 procent in 2018.

Tekst gaat verder onder grafiek



Een kwart ouder dan vijftien jaar

In verhouding telt Groningen meer auto's die ouder zijn dan vijftien jaar dan in Nederland als geheel. Vorig jaar bestond ruim 26 procent van het Groningse wagenpark uit auto's die ouder zijn dan vijftien jaar. In Nederland was dit ruim 22 procent.

Het Groningse aandeel van oude auto's groeide bovendien net wat harder dan in Nederland als geheel: van 14,1 procent in 2008 naar 26,4 procent in 2018.