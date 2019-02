Quiz: Wie zijn deze Groningse vrouwen?

Het is op de kop af 165 jaar geleden dat Aletta Jacobs het levenslicht zag. In 1872 werd zij de eerste vrouw die mocht studeren aan de universiteit. Als ode aan haar, vragen wij: wie zijn deze Groningse vrouwen?

De enige hint die we kunnen geven, is dat er ook een dorpsgenote van Jacobs, geboren in Sappemeer, in de quiz zit. We laten tien vrouwen zien die uit Groningen komen of hier zijn opgegroeid. Succes!