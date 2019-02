Ongeneeslijk zieke vrouw zoekt jeugdvriendin Helga

Haar jeugdvriendin Helga vinden. Dat is een wens van de ongeneeslijk zieke Trees Wuijster (62). Ze heeft niet veel sporen: een voornaam en een versje in haar poëziealbum.

De geur van verse koffie vult het huis. 'Helemaal zwart toch? Zo hoort het ook. Anders zaten er wel suiker en melk in de bonen', grapt Wuijster. Ze is opgewekt want ze heeft mindere dagen, maar dit is een goede.

Niet grienen

Een hersentumor die niet meer te verwijderen valt, teistert haar. 'Ik heb nog maar een paar jaren te leven hebben ze mij gezegd. Ik leef in reservetijd zeggen ze dan, hè.'

Wuijster zit niet bij de pakken neer: 'Je kan wel zitten te grienen en kwaad wezen, maar daar schiet je helemaal niks mee op. Dus ik probeer gewoon nog dingen te doen. Zoals deze zoektocht'.

In Winschoten is Wuijster opgegroeid. Maar ze heeft nu een 'mooi hoeske' op Schiermonnikoog samen met haar man. Die heeft ze tijdens het carnaval in Kloosterburen ontmoet. 'Ja vroeger ging ik samen met mijn vriendin veel feesten af. Ook de Ainrummer kermis'.

Nog één keer zien

'Maar nu je wat ouder bent, begin je serieuzer na te denken over het leven en over mijn jeugd', zegt Wuijster terwijl ze wijst naar haar poëziealbum. Het enige tastbare spoor naar Helga. Een vriendin die ze rond 8-jarige leeftijd leerde kennen en nog een keer wil zien.

'Mijn moeder kwam een keer thuis en vroeg of ik bij een meisje wilde spelen wat ik niet kende. Dat was Helga. Die woonde toen in Heiligerlee. We hadden direct een klik', vertelt Wuijster. Ze weet de achternaam van haar vriendin niet. 'Ja, ik was jong hé. Ik weet nog dat ze in een arbeidershuisje woonde.

In huis bij Trees

Helga is vanwege familieomstandigheden een tijdje in huis genomen bij Trees. Ze wil over deze tijd graag nog een gesprek voeren met haar vriendin.

Ze hoopt dat het versje, wat Helga in 1963 in haar poëziealbum schreef, herkend zal worden. 'Ze heeft het versje ook afgesloten met ter herinnering aan je zus. Zo voelde onze band waarschijnlijk voor haar', besluit Trees.

Het versje van Trees in het poëziealbum



Tips

Kent u Helga? Of weet u meer? Neem dan contact op met de redactie via: jberkenbosch@rtvnoord.nl