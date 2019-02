Mediation moet oplossing bieden voor volgebouwd binnenterrein Pythagorascomplex

Een onafhankelijke bemiddelaar moet tot een oplossing leiden voor de situatie rond de illegale woningen bij het Pythagorascomplex in de stad Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft toegezegd om op zoek te gaan naar een mediator.

De woningen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex zijn de bewoners al tijden een doorn in het oog. De gemeente Groningen gaf toestemming voor het bouwen van woningen. Maar de woningen die er vervolgens zijn neergezet, mochten niet gebouwd worden.

De Raad van State oordeelde dat de gebouwde woningen in strijd zijn met het bestemmingsplan. De woningen staan er dus nu illegaal. De gemeente hoopt dat de bewoners van het complex tot een geschikte oplossing komen met de bouwer van de woningen, maar die oplossing is ver weg.

De bewuste bebouwing op de binnenplaats van het Pythagorascomplex.

Roep om een bemiddelaar

'Een mediator is een optie die we de afgelopen tijd ook hebben toegepast', zegt Van der Schaaf. 'We hebben zo'n acht gesprekken gevoerd met bewoners en de ontwikkelaar, de helft van die gesprekken stond onder mijn leiding. Als we dit overlegtraject verder willen brengen, dan is het beter om een onafhankelijke mediator aan te stellen.'

De roep om een bemiddelaar komt er nadat bijna alle raadsfracties daarom vroegen. De complete Groninger gemeenteraad is van mening dat er snel een oplossing moet komen.

'Niet laten doormodderen'

'Je ziet dat het zo niet kan, er zou iets moeten gebeuren', zegt Anne Marel Hilbers (D66). 'De situatie nog jarenlang laten doormodderen is iets wat wij niet willen. Het is onzettend complex', zegt de woensdagmiddag voorgedragen wethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

Voor de VVD moet de gemeente zich meer gaan bemoeien met het conflict tussen bewoners en projectontwikkelaar: 'De gemeente moet erkennen dat er een fout is gemaakt. Misschien moet het zo gebouwd worden dat iedereen het ermee eens is. De gemeente moet zich hier als partij in gaan mengen', aldus Geeske de Vries namens de liberalen.

Afbreken van woningen?

Volgens Stad en Ommeland verliezen de bewoners van het Pythagorascomplex tienduizenden euro op de woning door toedoen van de illegale bebouwing.

Een meerderheid van de gemeenteraad ziet mediation zitten. CDA en PVV staan er sceptisch tegenover. De partijen denken dat het conflict daarvoor te lang aan het sudderen is. De PVV roept op om de woningen af te breken.

Handhavingstraject is gestart

De gemeente Groningen heeft inmiddels een brief gestuurd naar de bouwer van de woningen. 'De rechter heeft al besloten dat het afgebroken moet worden, wij gaan nu dus handhaven', laat Van der Schaaf weten. Als ontwikkelaar niet binnen een bepaalde tijd actie onderneemt, gaat de gemeente over tot het opleggen van een dwangsom.

Bewoner heeft weinig hoop en wil weg

Pythagorasbewoner Pieter Sweringa was woensdagavond aanwezig op het Stadhuis toen de Groninger politici de hoogopgelopen kwestie behandelden. Hij heeft weinig hoop in een goede afloop nu er een mediator wordt aangesteld.



'De wethouder kan zijn handen wassen in onschuld door de verantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem bij de mediator neer te leggen. De mediator zal het moeilijk hebben om in overleg te gaan met de projectontwikkelaar. Die weigert namelijk af te wijken van zijn voornemen om ons binnenterrein te vervuilen.'

Sweringa laat weten dat zijn gezin inmiddels heeft besloten om hun huis in de verkoop te zetten. 'Ik heb er geen zin in dat dit nog jaren gaat duren. We zijn dit gewoon spuugzat. Ik woon er graag, maar niet op deze manier.'

Lees ook:

- Pythagorasbewoners zijn patstelling beu en willen een oplossing