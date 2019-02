Live: slotfase laatste kwart loopt; Donar bij winst naar volgende ronde: 63-65 voorsprong

Laron Dendy in duel met Varese-speler Tylar Cain in de thuiswedstrijd van Donar tegen de Italianen (Foto: JK Beeld)

Donar neemt het vanavond in de laatste wedstrijd van de tweede poulefase van FIBA Europe Cup op tegen het Italiaanse Pallacanestro Varese.

Als de Groningers AEK Larnaca achter zich weten te houden na vanavond is de derde plaats veiliggesteld en maakt de ploeg van coach Erik Braal kans om toch nog door te gaan naar de volgende ronde.

Derde plek

De Cyprioten van Larnaca spelen op de laatste speeldag tegen nummer twee uit deze poule Sassari. Als Sassari dit duel wint is Donar zeker van de derde plek. Later op de avond zal blijken of de Groningers zich plaatsen voor knock-outfase van de Europe Cup als duidelijk wordt welke uitgeschakelde ploegen in de Champions League zich niet inschrijven voor het vervolg in de Europe Cup.

Koploper

Varese is koploper in groep K met negen punten uit vijf duels en strijdt met Dinamo Sassari om groepswinst.

Volg het duel van Donar op bezoek in Varese via onderstaande livestream en liveblog: