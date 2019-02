Den Oudsten wil harder en eerder optreden in aanloop naar Oud en Nieuw

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen wil op een stevigere manier 'preventief optreden' als de jaarwisseling nadert. De burgemeester zou meer gebiedsverboden willen opleggen, waarschuwingen geven of mensen preventief in de gevangenis zetten.

Door eerder op te treden denkt de burgemeester het aantal incidenten rondom Oud en Nieuw terug te kunnen dringen. Den Oudsten wil eerder optreden omdat degene die veelal voor overlast zorgt geen onbekenden van de politie zijn. 'Ook al hebben ze tijdens de jaarwisseling de capuchonnetjes omhoog, veel van die klanten kennen wij wel.'

Raddraaiers staan op de radar

De burgemeester van Groningen wil eigenlijk al in oktober of november mogelijke raddraaiers aanspreken. 'Ik wil steviger preventief optreden. Ik wil steviger in de voorronde zitten om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren tijdens Oud en Nieuw zelf', aldus Den Oudsten.'

'Als wij alles wat zich in een jaar voordoet rondom een persoon bij elkaar voegen, dan kunnen we rond november kijken of het een extra risico geeft voor Oud en Nieuw', meent Den Oudsten. 'Dan kunnen we ook maatregelen treffen en dat doen we nu eigenlijk niet.'

In de Voermanstraat in Paddepoel was het de dag voor de jaarwisseling al onrustig.



Foto: 112Groningen

Ongereldheden in Paddepoel

Woensdagmiddag werd op het Stadhuis gesproken over de afgelopen jaarwisseling. Meerdere partijen vroegen zich af wat de oorzaak was van de ongeregeldheden in de stadswijk Paddepoel.

Den Oudsten had geen pasklaar antwoord klaar op die vraag, hij stelde wel voor om met betrokkenen in de wijk een hoorzitting over de ongeregeldheden te organiseren.

'Het liep nu uit de hand in Paddepoel, maar tegelijkertijd zie ik dat er in veel gebieden relatief veel risico gelopen wordt. Er zijn mensen die echt wachten op Oud en Nieuw om uit de ban te gaan. Ik denk dat wij voldoende aanleiding hebben om dat een beetje voor te zijn', aldus de burgemeester.

Den Oudsten is wel van mening dat de omvang van de ongeregeldheden mede is aangezwengeld door het verspreiden van beelden via sociale media.

Preventief opsluiten?

De burgemeester laat wel weten dat het preventief vastzetten van mensen niet zo snel gaat gebeuren. 'Ik vind dat ingewikkeld, het zou wellicht kunnen. Er moet dan wel een ernstige verdenking zijn want vastzetten doen we niet zo gauw.' Een waarschuwing geven of een gebiedsverbod opleggen zal eerder voor de hand liggen.

Overigens is Peter den Oudsten bij de eerstvolgende jaarwisseling zelf waarschijnlijk geen burgemeester meer van Groningen. Hij blijft waarnemend burgemeester van de fusiegemeente totdat een opvolger is gevonden. Dat is waarschijnlijk rond de zomer.

