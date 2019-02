Donar na thriller door naar de laatste zestien in de Europe Cup

De basketballers van Donar gaan als nummer drie van de poule toch door naar de knock-out fase van de Europe Cup. De Groningers wonnen woensdagavond in Italië de laatste wedstrijd van de poulefase na verlenging met 77-80 van Pallacanestro Varese.

Het is de tweede keer dat Donar zich plaatst voor de knock-outfase van de Europe Cup, net als vorig jaar. Donar kwam in de eerste helft goed mee met de Italianen. Na het eerste kwart stond het 15-15, halverwege stonden de Groningers vier punten achter (35-31).

Tweede helft

De ploeg van coach Erik Braal kwam goed uit de kleedkamer. Na het derde kwart was de stand 48-56. In het laatste bedrijf namen de Groningers het voortouw, desondanks stond er 68-68 op het bord na de reguliere speeltijd.

Verlenging

Na een spannende verlenging wisten de Groningers toch de winst naar zich toe te trekken en zo de knock-out fase veilig te stellen. Teddy Gipson maakte vlak voor tijd de beslissende score, een driepunter. Vervolgens schoot Jeter twee maal raak vanaf de vrije worplijn.

Jeter

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 24 punten. Teddy Gipson was goed voor 16 punten, Shane Hammink maakte er 10.

Derde

Donar is op de derde plek geëindigd in de poule en dat was nog net voldoende om door te gaan naar de laatste zestien. Er waren namelijk plekken vrijgekomen, doordat er 'afvallers' uit de Champions League niet door wilden in de Europe Cup.

Loting

Donderdag om 11.00 uur is in München de loting voor de laatste zestien van de Europe Cup.

Windmills

Zondagmiddag speelt Donar voor de competitie uit tegen Dutch Windmills.