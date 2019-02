'Ik vind ook dat de planning van de zuidelijke ringweg lang op zich laat wachten'

Groningen wethouder Paul de Rook (D66) denkt niet dat er eind maart een planning ligt voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. De bestuurder baalt daarvan, hij vindt dat het maken van de planning lang duurt.

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag gedebatteerd over de stand van zaken rondom de aanleg van de ringweg. Meerdere partijen vinden dat het uitblijven van een planning voor de aanpak van de zuidelijke ringweg te lang op zich laat wachten. De Rook deelt die opvatting.

De wethouder zegt dat hij 'héél veel signalen' krijgt van inwoners en ondernemers. 'Die willen gewoon heel graag weten hoe het precies zit en wanneer er wat gebeurt rondom de ringweg.' De Rook vindt het 'ongemakkelijk' dat hij die informatie niet kan geven aan de mensen.

Geen planning sinds zomer 2018

Aannemerscombinatie Herepoort is op dit moment druk bezig met het maken van de planning voor het project. Sinds de zomer van 2018 is er geen actuele planning meer voor de aanleg van de zuidelijke ringweg.

In die zomerperiode zou een deel van de weg dichtgaan. Door de weg dicht te doen kon de aannemer grote slagen maken waardoor de opgelopen vertraging van drie jaar met twee jaar ingelopen kon worden. Die bewuste zomerstremming kwam er niet en daardoor moest er een nieuwe planning komen. Aan die planning wordt dus nog steeds gewerkt.

Aannemer werkt aan planning

De D66-bestuurder baalt van het uitblijven van een planning, maar hij heeft wel het idee dat er koortsachtig aan een nieuwe planning wordt gewerkt door Herepoort. 'Mijn indruk is dat ook Combinatie Herepoort heel graag een planning wil presenteren. Wij doen samen ons best dat wat we presenteren dat het dan ook echt dé planning is. Dat laat helaas nog even op zich wachten.'

Nieuwe coalitiepartij wil duidelijkheid

De nieuwbakken coalitiepartij ChristenUnie had de hoop dat wethouder De Rook eind maart een planning op zijn bureau zou hebben liggen. Maar die toezegging kon de wethouder niet doen.

'Dat is eigenlijk een gebruikelijk antwoord als iets niet binnen je bevoegdheid ligt', zegt De Rook uit. 'Die planning is niet alleen iets van de gemeente maar ook van de andere opdrachtgevers. Een ultimatum stellen kan wel, maar dan heb ik niet de garantie dat het er dan ligt.'

Geen verkeer meer voor De Rook

Paul de Rook houdt zich vanaf volgende week niet langer als wethouder bezig met de aanleg van de ringweg. Met de nieuwe coalitie op komst zal GroenLinks-wethouder Philip Broeksma zich gaan bezighouden met de portefeuille verkeer en daarmee dus ook met de ringweg. Broekema is vanaf dat moment politiek verantwoordelijk.

