Lokale PvdA wars van windmolens in Westerwolde

De lokale afdeling van de Partij van de Arbeid ziet niets in de eventuele komst van grote windmolens langs de Duitse grens.

Mede wegens vermeende onrust onder inwoners en de 'visuele impact' ziet de partij niets in de molens, die volgens sommige plannen mogelijk 200 meter hoog worden.

Drie mogelijke parken

In de gemeente zijn plannen voor drie 'windmolenparken'. Als het aan de initiatiefnemers ligt, komen die aan de Duitse grens bij Bellingwolde, Veelerveen en Sellingen.

Draagvlak

Volgens fractievoorzitter Stienus Melis is er onvoldoende draagvlak voor de komst van grote molens. 'In Bellingwolde is er echt verdeeldheid over, en dat zorgt voor onrust.' Bovendien is er volgens de partij onvoldoende draagvlak voor de molens.

Die bewering leverde wat hoon op bij andere partijen. GroenLinks vraagt zich af op welk onderzoek die 'onbezonnen stellingname' gebaseerd is, het CDA ziet juist wél draagvlak bij inwoners.

'Voor één molen veel kleintjes'

Ook de VVD zien weinig in de rigoreuze plannen van de PvdA. 'Voor één grote molen zijn heel wat kleintjes nodig', zegt de VVD. 'Ik vraag me af wat het landschap meer aantast.'

1845 terajoule

Wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen) ziet weinig in het op voorhand uitsluiten van windmolens langs de Duitse grens.

'We moeten vanaf 2035 als gemeente 1845 terajoule aan energie gaan opwekken om energieneutraal te worden. Dat is heel wat energie. Daarin lijkt het me onverstandig om nu al een mogelijke energieopwekker door te strepen.'

Partij voor de Dieren

De Partij van de Arbeid kon op weinig medestanders rekenen. De enige partij die meestemde was de eenmansfractie van de Partij voor de Dieren.

