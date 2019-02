Acht partijen doen mee aan waterschapsverkiezingen Noorderzijlvest

CDA, VVD, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Betaalbaar Water, Water Natuurlijk, 50Plus en de Algemene Waterschapspartij doen mee aan de waterschapverkiezingen voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

De acht partijen dingen samen naar 17 zetels in het 23 zetels tellende bestuur. De Partij voor de Dieren doet deze keer niet mee. Afgelopen dinsdag sloot de inschrijftermijn voor deelname.

Zeven zetels niet verkiesbaar

Zeven zetels in het Algemeen Bestuur zijn niet verkiesbaar. Deze zogeheten geborgde zetels zijn gereserveerd voor de agrarische sector (vier zetels), de bedrijven (twee zetels) en eigenaren van natuurterreinen (een zetel).

In de aanloop naar de verkiezingen, die op 20 maart worden gehouden, heeft Noorderzijlvest het boekje 'De luu van Noorderzijlvest' uitgebracht. In het boekje worden medewerkers geportretteerd die vertellen over het belang van hun, relatief onbekende, werk.

Provincie onder water

Dijkgraaf Bert Middel: 'Zonder deze mensen zou een groot deel van de provincie onder water staan. Ze doen dus belangrijk werk. De inwoners merken daar weinig van en dat betekent dat we ons werk goed doen. We hopen met dit boekje de kennis over het waterschap te vergroten.'

Het gratis boekje 'De luu van Noorderzijlvest' ligt in gemeentehuizen, bibliotheken en is aan te vragen via de website van het waterschap.

De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor provinciale staten. Noorderzijlvest is in onze provincie verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied ten noordwesten van de lijn Groningen-Delfzijl.