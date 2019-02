Braal: 'Groot compliment voor mijn spelers'

Donar-coach Erik Braal was trots op zijn team dat Varese woensdagavond met 77-80 versloeg. 'We hebben vanaf het begin in de wedstrijd gezeten. We gaan nu zeker een drankje doen.'

Euforisch was hij niet, maar ook Braal besefte dat zijn ploeg een uitstekende prestatie had neergezet door Varese op eigen veld te verslaan. 'Het gaat mij erom dat we beter worden als team', legt Braal uit. 'En dan helpen deze wedstrijden daar natuurlijk bij. We scoren 80 punten tegen een team dat het ook heel goed doet in de Italiaanse competitie en hard speelt.'

Goed verdedigen

'Verdedigend waren we vanaf het begin super actief. Wel hadden we vooral in de eerste helft moeite om van dichtbij tot scoren te komen. Dit werd in de tweede helft beter. De spelers die van de bank kwamen hebben ook hun bijdrage geleverd. Complimenten aan de jongens.'

Verwachtingspatroon

Dat Braal niet volledig meeging in de feestvreugde legt hij als volgt uit. 'De fans hebben verwachtingen, de spelers maar ik ook. Daarom vind ik dit een uitstekende stap in de goede richting.'

Team

'Dit kan ons helpen om als team beter te gaan spelen. De wedstrijden in de knock-outfase kunnen ons helpen om goed voorbereid de play-offs in te gaan. Daar gaat het hij mij om', aldus Braal.

