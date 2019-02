Een auto is woensdagavond bovenop de rotonde beland van de N991 bij Weiwerd. Een inzittende is volgens omstanders naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de wagen kon doorschieten is nog onbekend. De wagen ramde een deel van een kunstwerk dat in het midden van de rotonde staat. Het kunstwerk bestaat uit zes kleine boeien. In het midden staat een metershoge boei.