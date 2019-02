Lopend Vuur: Het filmen van ongelukken moet je keihard aanpakken

Het komt steeds vaker voor, zo lijkt het. Omstanders die een ongeluk of reanimatie filmen in plaats van te helpen. Twee voorbeelden daarvan waren woensdag in het nieuws.

Op de A27 gebruikte een man zijn eigen auto om de auto van een vrouw, die onwel was geworden, te stoppen. Daarna begon hij haar te reanimeren. In het AD verbaast hij zich erover dat mensen dat gingen filmen.

'Mensen die met hoge snelheid langsrijden, rode kruizen negeren, filmen of foto's maken. Waarom doe je zoiets?'

'Werk bijna onmogelijk'

En in Amsterdam werd een man onwel, die vervolgens door de politie gereanimeerd moest worden. De politie in Amsterdam schreef op Facebook: 'Helaas zoals vaak, hebben wij ons verbaasd, over hoeveel mensen er stonden te fotograferen en filmen tijdens ons werk. Doordat deze mensen zo in hun foto- en filmwerkzaamheden opgingen, maakten zij ons het levensreddende werk bijna onmogelijk.'

We leggen steeds vaker zelf ons nieuws vast en publiceren dat op de sociale media. Maar zijn we inmiddels niet een stapje te ver gegaan? Of hoort het bij deze tijd?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de instagramapp in de Stories.

Slaan we door met de klimaatmaatregelen?

Ja, zei tachtig procent van de 5.599 stemmers woensdag over de stelling 'We slaan door met alle klimaatmaatregelen' Twintig procent was het oneens.