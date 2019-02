Scholengroep OPOS stelt interim-bestuurder aan

Scholengroep OPOS in Midden-Groningen heeft Teunis Wagenaar aangesteld als interim-bestuurder. De 60-jarige Wagenaar moet de komende tijd orde op zaken stellen bij de onderwijsgroep, waar de afgelopen maanden een bestuurscrisis heerste.

Die crisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum een van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op.

Vorige week ontstond een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde en vrijdagavond opstapte.

Schoon schip maken

Interim-bestuurder Wagenaar heeft van de Raad van Toezicht van OPOS opdracht gekregen schoon schip te maken, en de rust, onderlinge samenwerking en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is akkoord met zijn voordracht. Wagenaar heeft deze week ook al kennisgemaakt met de directeuren van de aangesloten basisscholen.

Wagenaar studeerde Geschiedenis aan de RUG en heeft ruime ervaring in het leidinggeven in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs; eerst als directeur, later ook als bestuurder. Verder is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Onderwijs Groep Noord.

Vertrouwen

In een persverklaring stelt voorzitter Bert Visser van de Raad van Toezicht er 'alle vertrouwen in te hebben dat Teunis Wagenaar in staat is om alle geledingen binnen Stichting OPOS te verbinden en te bouwen aan herstel van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking binnen Stichting OPOS'.

Ook hoopt Visser dat alle ouders en personeelsleden van de scholen erin slagen om het verleden achter zich te laten en weer vertrouwen te krijgen in Stichting OPOS.

