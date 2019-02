Voor het klimaat naar Den Haag: 'Het gaat om onze toekomst'

'Het klimaat is heel erg belangrijk en ik vind dat de overheid er niet voldoende aan doet. Het gaat om onze toekomst, zeker die van onze generatie.'

En daarom is scholiere Emma Kamans van het Maartens College in Stad op weg naar Den Haag, om aandacht te vragen voor het klimaat.

'Wij willen er zelf inbreng in hebben en duidelijk maken dat er meer moet gebeuren', zegt ze vanuit de trein. 'Van onze school zijn er een stuk of tien mee. En verder zit de trein vol met anderen die gaan.'

Protestmars door Den Haag

Onder het motto Youth for Climate zullen ze tegen het middaguur een korte protestmars door het centrum van Den Haag houden.

Op basis van signalen via sociale media verwachten de organisatoren zelf tussen de 3000 en 4000 deelnemers aan de demonstratie.

Is het spijbelen?

Onderwijsminister Arie Slob vindt het 'sympathiek' als scholieren willen actievoeren, maar zegt dat ze het niet onder schooltijd moeten doen. De leerplicht gaat volgens hem voor.

'Ik heb onze teamleider gemaild of er maatregelen tegenover staan als we hierheen gaan. De ouders moesten toestemming geven en dan worden we niet als absent gemeld. Dus we zijn niet echt aan het spijbelen', zegt Emma.

