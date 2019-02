Steun voor Spar-ondernemer die op zondag open wil

De Spar in Aduard (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Spar-eigenaar Patrick de Groot in Aduard krijgt steun van collega-ondernemers om op zondag de supermarkt te openen.

Dat is nog verboden, in afwachting van een een nieuwe gemeentelijke verordening over een paar weken. Als hij toch open gaat, kost het hem duizend euro boete.

10 van de 1000 al binnen

Ondernemer Wim Dieleman in Aduard geeft De Groot 10 euro als hij komende zondag weer open gaat.

Dieleman doet via social media en de dorpssite Meroakels een oproep aan de inwoners van Aduard om hetzelfde te doen. Zo zou De Groot de boete kunnen betalen.

