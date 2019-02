170 opruimers kammen strand van Schier uit (update)

Zo'n 170 medewerkers en vaste vrijwilligers van Natuurmonumenten kammen donderdag het strand van Schiermonnikoog uit op zoek naar aangespoelde rommel uit de containers die vrachtschip MSC Zoe begin dit jaar verloren heeft.

Het is bikkelen met regen en een harde wind. De ploeg is bovendien heel vroeg begonnen, omdat het dan eb is en het strand dus breed is.

'Best nog heel veel'

Volgens boswachter Erik Jansen van Schiermonnikoog is er nog veel op te ruimen. 'Als je op het strand loopt, denk je dat het schoon is, maar tussen de begroeiing ligt best nog heel veel.'

Oproep van de directeur

De opruimactie is een initiatief van directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. 'Hij was bij ons op bezoek en vroeg zich af wat we konden doen om alles schoon te krijgen', vertelt Jansen. 'Toen besloot hij een oproep te doen onder alle medewerkers en onze vaste vrijwilligers.' Die oproep leverde ruim driehonderd reacties op. Er konden maximaal 170 mensen mee.

Saamhorigheid

Een van de 'opruimers' werkt normaal op de HR-afdeling van Natuurmonumenten. 'Ik vind dit een fantastisch initiatief', zegt ze. 'Een echt gevoel van saamhorigheid krijgen we hierdoor.' Ze heeft inmiddels vier zakken verzameld met plastic, doekjes, speelgoed en zelfs tl-buizen.

Woensdag werd bekend dat de MSC Zoe begin dit jaar niet 291 maar 345 containers heeft verloren.

