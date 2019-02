Wouter Gudde wordt nieuwe directeur FC Groningen: 'Ik heb voor mijn ambitie gekozen'

Wouter Gudde wordt met ingang van volgend seizoen de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. De 34-jarige Schiedammer volgt Hans Nijland op.

Gudde wordt om 15:00 uur gepresenteerd tijdens een persconferentie in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Arie Wink (voorzitter Raad van Commissarissen FC Groningen) en Erik Mulder (voorzitter selectiecommissie) zullen ook aanwezig zijn en toelichting geven.

'Keuze voor eigen ambitie'

'Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ben in mijn keuzes altijd wel kieskeurig geweest', zegt Gudde, die nu nog commercieel directeur is bij Excelsior.

'Natuurlijk is het moeilijk om Excelsior te verlaten, zeker gezien de ambities van de club om middels de stadionontwikkeling door te groeien tot een stabiele eredivisieclub. Uiteindelijk heb ik voor mijn eigen ambities gekozen.'

Dé kandidaat

De naam van Gudde cirkelde al langer rond bij FC Groningen. Eind januari kreeg het personeel van de club al een mail waarin Gudde als enige officiële kandidaat werd genoemd.

Excelsior

De 34-jarige oud-voetballer speelde bij Excelsior, RKC Waalwijk en Sparta. Zijn vader Eric is voormalig directeur van Feyenoord en nu directeur betaald voetbal bij de KNVB.

