'Hopelijk wil Wouter Gudde een groenwit hart creëren'

'Laten we hopen dat hij niet een carrièrejager is die er maar twee jaar zit, maar dat hij een groenwit hart wil creëren. En vol passie en inzet voor onze club gaat. Dat is het allerbelangrijkste.'

Dat zegt John de Jonge van de Supportersvereniging van FC Groningen over de nieuwe directeur.

'Ik ken de beste man persoonlijk niet. Natuurlijk heb ik wel wat geïnformeerd, ik hoor goede verhalen over hem. Het is een jonge vent, ik hoop dat hij open staat voor goede ideeën. We hebben voor de presentatie zelf ook even een kennismaking met hem, dat vind ik positief.'

Gudde wordt om 15:00 uur gepresenteerd in het stadion van FC Groningen.

We gaan er nog wel even een keer over praten hoe het allemaal gelopen is John de Jonge - voorzitter supportersvereniging

Niet gesproken met favoriet supporters

Zelf droeg de Supportersvereniging Bas Schrage aan, voorzitter van de Boerenbox. Met hem is niet gesproken. 'Ik weet ook helemaal niet of hij het had gewild hoor', zegt De Jonge.

'Maar dat ze helemaal niet bij hem geïnformeerd hebben, vind ik jammer. We gaan er nog wel even een keer over praten hoe het allemaal gelopen is. Daar willen we wel een beeld van hebben.'

Einde aan tijdperk

Na 23 jaar komt er een einde aan de periode van Hans Nijland.

'Dat is gewoon een tijdperk. Het zal heel moeilijk zijn om hem op te volgen. Een karaktervolle man. Als je het over FC Groningen hebt, heb je het over Hans Nijland. Het wordt een hell of a job om dat als opvolger ook neer te zetten.'

