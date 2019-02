Wetenschappers steunen stakende scholieren in open brief

Nederlandse wetenschappers, onder wie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, steunen de scholieren die donderdag spijbelen voor een beter klimaat.

In een open brief in dagblad Trouw stellen ze dat de leerlingen 'groot gelijk' hebben. Naar verwachting staan er donderdag enkele duizenden scholieren op het Haagsche Malieveld.

'Geen doemdenken'

'Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. Alleen zo kan worden voorkomen dat klimaatverandering de wereld ingrijpend verandert. Dat is geen doemdenken, maar louter gebaseerd op feiten.'

In totaal hebben 350 wetenschappers de brief ondertekend. Een van hen is de Groningse milieu- en klimaatexpert André Faaij.

Lees hier de open brief.

